C’è l’Aeronautica in festa E nei cieli di Foligno arrivano le Frecce Tricolori

di Alessandro Orfei

La città si prepara ad un weekend di festa per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare. Foligno infatti, in virtù anche della sua storia (unica in Umbria), è stata scelta tra le città dove ci saranno eventi per un calendario di appuntamenti ricchissimo, che culminerà con il passaggio delle Frecce Tricolore, che tornano a fare uno spettacolo a Foligno. L’ultima volta era stato il 1995. L’evento è promosso dal Comune, con il supporto della Fondazione Cassa di risparmio e dell’azienda Oma Tonti Spa, che festeggia il suo 75esimo compleanno. A organizzare c’è l’Aeroclub Foligno. Il dettaglio degli appuntamenti è stato presentato ieri in Comune. Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra “Cento anni dell’Aeronautica militare 1923 – 2023“ a Palazzo Trinci. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto a Palazzo Trinci anche l’esposizione di cimeli storici. Venerdì 4 e sabato 5 in piazza della Repubblica sarà esposto un velivolo della Seconda guerra mondiale Macchi Castoldi 205 Veltro, un simulatore di volo e l’abitacolo di un velivolo, oltre che due stand dell’Aeronautica militare. La pattuglia acrobatica inizierà a girare sui cieli di Foligno sabato, dalle 15 alle 17.30 per le prove. Lo spettacolo è previsto domenica. Non solo Frecce. Tra gli altri è previsto anche il passaggio dell’aliante acrobatico pilotato dal sindaco Stefano Zuccarini, che è vicecampione italiano. L’Aeroporto è pronto ad accogliere 6mila persone ma la città, con ogni probabilità, si bloccherà con il naso in su per i 25 minuti di spettacolo.