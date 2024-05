C’è la tappa del Giro d’Italia. Flaminia chiusa per tre ore

SPOLETO Flaminia chiusa per tre ore, arriva il Giro d’Italia. Divieti di sosta e di transito, aree di sosta e servizio, navetta gratuito. In occasione della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del Giro d’Italia in programma sabato 11 maggio, insieme alla chiusura delle scuole superiori, sono previste una serie di disposizioni che interesseranno il centro storico della città e alcune aree limitrofe. Innanzitutto nella giornata di sabato dalle 10 alle 13 è previsto il divieto di transito sulla strada statale Flaminia, nel tratto compreso tra l’intersezione con il bivio Montefranco-Arrone, da Sud, e lo svincolo per Eggi-San Giacomo, da Nord. Saranno indicati i percorsi alternativi per raggiungere la Flaminia evitando l’area interessata dal divieto di transito. È stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione, dalle 15 del 10 alle 19 di sabato 11 maggio, in piazza Garibaldi, in piazza Vittoria (capolinea bus), viale Trento e Trieste (da largo Jones a via Brigata Garibaldi), via Brigata Garibaldi, via Martiri Fosse Ardeatine. Dalle ore 6 alle 14 è invece previsto il divieto di transito e di sosta con rimozione in viale Trento e Trieste, via Fratelli Cervi, piazzale Antonelli (area sosta ex ferrovia Spoleto Norcia ed area camper), via XXV Aprile, via Cerquiglia e piazza della Vittoria. Chiuso fino alle 14 anche il centro storico da Piazza Garibaldi a viale Matteotti. Per sabato 11 maggio verranno predisposte due aree di sosta (piazza d’Armi e piazzale adiacente l’autoparco comunale in via dei Tessili a Santo Chiodo), servite da un servizio di bus gratuito.