C’è la Sagra della porchetta. Gusto e tradizione a Costano

BASTIA UMBRA – "Grazie a due pionieri gruppo Giovanile di Costano che siamo arrivati alla quarantanovesima edizione della sagra della porchetta: il parroco Fra Gualtiero Bellucci dal 1984 al 1989 e il primo presidente Augusto Lunghi, era il 1990. A loro dedichiamo l’ edizione di quest’anno". Con queste parole Simone Bordichini, presidente del Gruppo Giovanile di Costano, ricorda due figure che hanno operato per la sagra che rappresenta un momento molto importante di aggregazione per la frazione. "Augusto e Fra Gualtiero sono due persone a me molto care sia per lo sviluppo della sagra della porchetta sia nella mia crescita personale", spiega Bordichini. Lunghi e il francescano Gualtiero Bellucci negli anni ‘90 avevano ripreso la sagra dopo anni di sospensione, contribuendo alla sua crescita fino a farla diventare quella che è oggi. L’edizione numero 49 della Sagra della Porchetta di Costano, che si svolgerà dal 23 agosto al 1° settembre 2024, sarà un "ponte" tra la ripresa post Covid-19 e la cinquantesima edizione che vedrà tante novità alle quali l’organizzazione sta già lavorando. Quella dello scorso anno è stata particolarmente significativa. Nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19, infatti, l’evento è riuscito a portare allegria e spensieratezza, con un programma ricco di musica e buon cibo. Al gruppo giovanile si sono uniti tantissimi ragazzi che collaborano attivamente con l’organizzazione. E grazie a quest’ultimi che quest’anno ritorna il Garden Side "Orto Letizia", un "lounge pub" aperto tutte le sere, nell’area antistante alla sagra. Dove si faceva una volta. "Insieme alla parrocchia – dice il presidente – siamo riusciti a riportarlo nel luogo di origine".