C’è la “Notte Barocca“. Atmosfere shakesperiane per un tuffo nel passato

La città della Quintana si immerge nelle atmosfere shakesperiane per la ‘Notte Barocca’ di stasera che chiude la 45esima edizione di Segni Barocchi. Diverso il format del passato: gli spettatori avranno a disposizione una mappa con diversi luoghi della città, alcuni normalmente chiusi al pubblico, in cui potranno assistere a monologhi e scene shakespeariane ad opera di un gruppo di 25 attori che si alterneranno nelle scene per le prime due ore della Notte Barocca. Un esempio di ‘pubblico attivo’ che sceglierà di volta in volta i luoghi deputati della città e le rappresentazioni shakespeariane a cui assistere. Gli attori faranno parte di un ‘corteo barocco’ che tra piazza della Repubblica e piazza San Domenico daranno vita alla parte finale tra danza, con le coreografie di Ricky Bonavita, la partecipazione dei maestri del fuoco della Nobilissima Parte de Sopra del Calendimaggio di Assisi e monologhi teatrali. In scena il monologo finale e il canto di Elisabetta d’Inghilterra sul senso del teatro nella nostra società. Il tutto con i costumi di Daniele Gelsi. Alle 21 partirà il Corteo barocco da piazza San Domenico verso i luoghi di rappresentazione. I figuranti si dirigeranno verso piazza della Repubblica, percorrendo via Antonio Gramsci e distribuiranno volantini con l’indicazione dei luoghi in cui si svolgeranno le scene shakespeariane. Arrivati a piazza della Repubblica gli attori si disperderanno nei luoghi di rappresentazione delle scene shakespeariane. In quei luoghi gli attori reciteranno monologhi e scene shakespeariane della durata di 15 minuti.

Alle 23 il corteo ripartirà da piazza San Domenico e, una volta giunto a piazza della Repubblica, richiamerà a sé tutti gli attori dai luoghi deputati. Il corteo si dirigerà poi verso piazza San Domenico dove arriverà alle 23.30. Sul palco della piazza lo spettacolo finale.