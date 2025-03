C’è la Giornata dell’Acqua. Le iniziative in programma

FOLIGNO Sabato si festeggia la Giornata mondiale dell’Acqua e il programma delle iniziative messe in campo dall’associazione ‘In alto’ è ricco. Alle 9 a Capodacqua trail non competitivo ‘Il Sentiero dell’acqua’ a cura di Atletica Winner Foligno. Il punto di ristoro sarà nella Comunanza agraria di Afrile. Dalle 10.30 alle 18.30, a Rasiglia, è in agenda la visita tematica al borgo con possibilità di accesso agli edifici di archeologia industriale del tessile e ai molini. L’evento è a cura dell’associazione Rasiglia e le sue sorgenti. Alle 17, presso l’ex lanificio Accorrimboni il convegno. Si parlerà de ‘Le piene del Menotre nella documentazione d’archivio’ a cura dell’Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Foligno. E poi focus su ‘La messa in sicurezza del territorio’, con il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Montioni. Quindi ‘Lo stato naturale del Menotre e il suo futuro’, a cura del presidente di legambiente Foligno, Marco Novelli. Altre attività anche domenica. Nel caso specifico a Vescia passeggiata di San Giuseppe, a cura de ‘Le orme - camminare liberi’. Sempre alle 9, ai Laghetti di Acquabianca di Foligno, la partenza di auto d’epoca per il giro della Montagna.