C’è la fioritura a Castelluccio. Stop alle auto, ecco le navette

NORCIA - Sulla piana del Castelluccio è in arrivo lo spettacolo della fioritura: restrizioni per il transito dei veicoli e navette a disposizione dei turisti. Durante i quattro fine settimana della fioritura, del 21-22 e del 28-29 giugno e quelli del 5-6 e del 12-13 luglio, sarà interdetto il passaggio di auto e camper, che potranno trovare sostare in uno dei parcheggi di prossimità, raggiungendo da questi Castelluccio con un servizio navetta, che quest’anno vedrà attivi anche due autobus, uno elettrico e uno ibrido, acquistati dal Parco con fondi del Programma Parchi per il Cl ma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Sarà, invece, consentito libero accesso ai mezzi a due ruote e alle auto di residenti, dimoranti, esercenti, soggetti non deambulanti o di coloro comunque in possesso di idonea autorizzazione. Ai bus turistici sarà consentito libero accesso con possibilità di raggiungere Castelluccio e di consentire la discesa dei passeggeri in prossimità del “Deltaplano“ o della “Piazzetta“; una volta fatti scendere i passeggeri, tali bus dovranno immediatamente allontanarsi (possono andare a parcheggiare presso i parcheggi di prossimità), per poi tornare a riprendere i turisti all’ora concordata. Comunque, durante i quattro fine settimana indicati, sarà consentito a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare, con l’autovettura (no camper), da una delle tre porte di ingresso verso le altre due, il solo transito con l’assoluto divieto di sosta e fermata.