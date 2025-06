C’è la Festa della Musica. Trionfo di note a Todi

Sarà un fine settimana di note e suoni non stop. L’Umbria si mobilita per la “Festa della Musica“ che viene celebrata sabato 21 giugno con un’edizione intitolata “I mestieri della musica“ e dedicata alle diverse opportunità professionali che il mondo della musica offre. In tutta la regione la festa si declina in molteplici appuntamenti in varie serate, da Perugia ( sabato e domenica propone in piazza del Bacio “Parkinsound“) a Spoleto, Solomeo, Montone.

Nel fitto cartellone spicca Todi dove la “Festa della Musica“ invade la città da oggi a domenica, in una non stop di quattro giorni con un programma ricchissimo proposto dal Centro Studi Della Giacoma con un trionfo di musica classica, folk, pop, etnica, bandistica. In particolare giovani e giovanissimi suoneranno in duo, trio, bande Tra questi i 60 musicisti dell’Orchestra Giovanile Regionale Umbria Junior e gli Ottoni dell’Ogireum diretti da Gabriele Falcioni, Marco Pontini, Giovanni Sannipoli, David Short. Oltre ai tantissimi concerti nelle piazze e nelle strade, alcuni accompagneranno il pubblico alla scoperta di siti più o meno conosciuti, a cominciare dagli androni di palazzi. Tra le tappe Palazzo Dominici: da oggi a sabato nel pomeriggio visite alle stanze affrescate del primo piano, alternate a concerti di musica classica per pianoforte, chitarra e clarinetto; domenica dalle 17 alle 19.15 concerti con i cori Schola Cantorum Antonio Belli di Gennazzano e Corale Lorenzo Perosi di Cave. Domani e sabato appuntamenti al Vicolo Medievale sotto Palazzo Comez in via Cesia e al Piano Medievale Interrato in piazza Rubea, con visite guidate e concerti di Valerio Antonelli al sassofono, Gabriele Sagone e Roberto Belpanno alle chitarre, Alessandro Rossi alla fisarmonica. Domenica al Teatro Romano alle 11 è attesa la giovane fisarmonicista Debora Moriconi con visite del Gruppo Fai.