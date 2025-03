C’è la danza di “Ballade“ al Ronconi di Gubbio. Le peripezie di “Ulisse“ invadono Bettona

Le stagioni di Gubbio e di Bettona del Teatro Stabile dell’Umbria propongono una domenica all’insegna della danza e del teatro. Così alle 17, al Teatro Comunale Ronconi di Gubbio va in scena “Ballade“ di MM Contemporary Dance Company: uno spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. I due brani, interpretati dai danzatori della Compagnia, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse. “Ballade“ (nella foto) di Bigonzetti è il ritratto degli anni Ottanta, decennio che ha perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca. Una narrazione per immagini musicali che attinge da autori diversi di quel periodo, come Prince, Frank Zappa, Leonard Cohen e i CCCP mentre la coreografia è anche un omaggio allo scrittore Pier Vittorio Tondelli. “Elegia“ di Morelli racconta invece l’epoca attuale, periodo di vertigine e smarrimento, ma anche di rinnovata speranza di un nuovo inizio. Un elogio della cura, del prestare attenzione agli altri, amplificato dalle parole tratte dalle poesie di Mariangela Gualtieri.

Altro palcoscenico, altra proposta. Alle 20.45 al Teatro Excelsior di Bettona c’è “ Ulisse – Una peripezia maschile“ liberamente tratto da “Amori Ridicoli” di Milan Kundera, con regia e ’adattamento di Samuele Chiovoloni, con gli attori Giordano Agrusta, Stella Bastianelli, Francesco Bolo Rossini, Gabriele Furnari Falanga, Caterina Fiocchetti, Chiara Mancini, Alice Scaglia e Davide Tassicon. Una commedia disturbante nel pieno stile della Mitteleuropa che, prendendo spunto dalla prima raccolta di racconti di Kundera, invita a ridere della fragile brutalità del maschio e della brutale fragilità dell’uomo.