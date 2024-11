C’è la casa capovolta. Ecco come si può entrare e farsi un selfie

C’è ancora tempo tutto il fine settimana per vivere un’avventura divertente che “ribalterà“ ogni prospettiva. Fino a domenica 10 novembre presso il Centro Commerciale Collestrada sarà possibile visitare la Casa capovolta – per la prima volta in Umbria. Due le modalità di accesso alla struttura: tramite coupon scaricabile dagli iscritti alla community del Centro; in alternativa potranno entrare i clienti che presenteranno uno o più scontrini cumulabili, del giorno d’ingresso o di quello precedente, la cui somma sia di almeno 50 euro.