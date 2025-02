C’è il Mercato della Terra “Slow food“ protagonista

Ritorna oggi, dalle 10 alle 18, l’iniziativa che da fine 2023 anima gli spazi dei Portici comunali, nella centrale Piazza del Popolo. Si tratta del Mercato della Terra Slow Food, iniziativa che continuerà anche con il nuovo anno a tenersi ogni terza domenica del mese in uno spazio che proprio nei decenni del dopoguerra ospitava un piccolo mercato ortofrutticolo. Altri tempi, eppure lo stesso obiettivo: quello di mettere in connessione diretta produttori locali e cittadini-consumatori, il tutto nel contesto di una politica di promozione del territorio e di una crescente consapevolezza al consumo.

Dodici le aziende presenti in questo primo appuntamento con una esposizione e vendita di uova, noci, formaggi, salumi, miele, farro, pasta, confetture, vino, liquori, olio, legumi, tartufi, frutta, verdura e zafferano, lavanda e marmellate. Sui banchi del Mercato della terra si trovano solo prodotti locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi per chi compra e chi vende. I protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo che possono garantire e raccogliere in prima persona la qualità dei loro prodotti.

Secondo il calendario le prossime edizioni dell’iniziativa di Slow Food si terranno il 16 marzo, il 20 aprile, il 18 maggio, il 15 giugno, il 20 luglio, il 17 agosto, il 21 settembre, il 19 ottobre, il 16 novembre e il 21 dicembre.