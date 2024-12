C’è il bando per l’affidamento della concessione di quattro pontili galleggianti. Le offerte si possono presentare fino alle 12 del 21 gennaio

Pubblicato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno il bando per l’affidamento in concessione di quattro pontili galleggianti e relativa area per attività diportistica, con finalità di uso pubblico, all’interno del Porto Turistico di Castiglione del Lago. Si tratta di pontili con relative passerelle, cancelli di accesso, colonnine elettriche e idriche, sui quali possono essere ormeggiati natanti per un numero complessivo di ormeggi contemporanei pari a 156 unità di navigazione, di cui almeno 4 da adibire ad attracco temporaneo e almeno uno da riservare alle forze Forze Armate e Comparto Sicurezza. La durata dell’affidamento è fino al 31 dicembre 2036, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione. Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle 12 del 21 gennaio. L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il pubblico incanto sarà esperito in seduta pubblica presumibilmente il 28 gennaio alle ore 10.