C’è Guido Catalano con “Smettere di fumare baciando“ ai Notari

Grande attesa questa sera alla Sala dei Notari per il nuovo appuntamento della stagione “Tourné“: alle 21 c’è il nuovo spettacolo di Guido Catalano (nella foto) tra poesie e ironia: l’artista, dopo sei anni, torna infatti a dedicarsi alla poesia con una nuova raccolta, “Smettere di fumare baciando“. Sul palco andrà in scena una tappa dell’omonimo tour che lo vedrà armato di microfono in uno spettacolo per voce sola durante cui si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a tante altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti. “Smettere di fumare baciando“ è una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza: ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra poesie incattivite e poesie che danno dipendenza. Prevendite sul circuito TicketItalia