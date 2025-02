C’è “Giusto“ con Rosario Lisma all’Esperia

Il cinema Esperia si apre al teatro e questa sera alle 21 presenta lo spettacolo “Giusto“ di Rosario Lisma (nella foto): un monologo un monologo scritto nel 2020, in piena pandemia con la storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo. Ma è anche un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati.

“Giusto“ è uno spettacolo che attraverso la comicità e la poesia racconta di un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui si sente straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c’è mai e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle pareti. Per poi provare a passarci attraverso. Ad accompagnarlo sul palco i personaggi che popolano il suo mondo surreale, evocati attraverso le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannotta, artista ironico e poetico, noto per le sue creature fiabesche