C’è “Folk Traffic“ di Pietro Paris a Santa Cecilia

“Folk Traffic“ all’Auditorium barocco di Santa Cecilia, in via Fratti: domani alle 21 nella struttura gestita dall’Associazione Musicittà, debutta il nuovo progetto di Pietro Paris (nella foto), un lavoro che parla di persone, del loro vagare e del loro incrociarsi. Folk Traffic è l’ensemble che mette in scena una musica teatrale, fatta di persone e di movimento. Con l’intreccio di improvvisazione e composizione, di architettura formale e di vorticoso dialogare, viene rappresentato attraverso il suono, il corrispondere tra individui, storie, racconti, spostamenti, moti e motivi.

Sul palco si esibiscono Pietro Paris, contrabbasso e composizione, Francesco Panconesi, sassofoni, Ruggero Fornari, chitarra e Andrea Beninati, batteria e violoncello. Biglietto d’ingresso a 8 euro, ridotto 5 euro per soci di Hat & Beard e dell’Associazione Musicittà, prevendite sul circuito www.eventbrite.it. Nato a Perugia nel 1984, laureato in fisica, Paris è un apprezzato contrabbassista e compositore, “Underneath” è il suo primo album alla guida di una band.