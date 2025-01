C’è Consiglio comunale. Sicurezza in agenda

FOLIGNO Si riunirà giovedì il Consiglio comunale. All’ordine del giorno, tra l’altro, le interrogazioni presentate dal consigliere comunale Mario Gammarota (Foligno 20/30) su “criticità a seguito dei lavori effettuati in via Nazario Sauro” e “ondata di furti e sicurezza in città”. In discussione l’approvazione della convenzione con il Comune di Valtopina per il servizio di trasporto scolastico di alunni residenti nel Comune di Foligno, l’approvazione della ripianificazione di alcune delle aree classificate come Parco del Topino-parte urbana (v/ptu) con variante parziale al prg’97 e il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali. All’esame dell’assemblea, quindi, anche la mozione presentata dai consiglieri comunali Riccardo Polli e Federica Bagatti (Lega) su “apposizione targa commemorativa del fondatore Pietro Ciancaleoni presso gli spazi sportivi della Nuova Fulginium”, e la mozione presentata dai consiglieri comunali David Fantauzzi e Rosangela Marotta (M5S) su “alta velocità MedioEtruria”.