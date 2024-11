C’è “Agamennone“ sul palco del Consortium

Arriva stasera alle 21.15 al Consortium di Massa Martana, “Agamennone“ di Ghiannis Ritsos su progetto e regia di Alessandro Machìa, con Andrea Tidona e Carolina Vecchia. Lo spettacolo fa parte della stagione “Teatri in Rete, secondo atto“ di Magazzini Artistici. Nella versione di Ritsos, il re di Micene, potente despota omerico a capo della spedizione contro Troia, è un uomo vecchio, giunto finalmente a casa dopo una lunga estenuante guerra e capace di un solo ultimo atto di valore: una confessione della propria versione della storia alla moglie Clitemnestra. Se in Eschilo non si vede mai cosa accade tra le quattro mura, Ritsos porta dentro il palazzo dove Agamennone racconta la sua storia, quella di un uomo sensibile, fragilissimo, trasformato dalla guerra in cui ha visto e ha fatto tutto, una figura quasi sacralizzata dalla consapevolezza degli errori e dell’insensatezza umana. E la regia sceglie una Clitemnestra giovane, la donna della memoria di Agamennone, che lo guarda muta e che per tutto il tempo riempie d’acqua recipienti.