Cavi elettrici tranciati nella zona industriale

Disagi ieri mattina in un’ampia area della zona industriale dove, a seguito di un cantiere in svolgimento, durante uno scavo sarebbero stati tranciati alcuni cavi dell’energia elettrica. Diverse aziende situate nei pressi dell’area del cantiere (lungo via Marx dove hanno sede svariate imprese anche di grandi dimensioni) hanno subito un improvviso black out con conseguente interruzione dell’energia e sospensione della linea Internet. Immediati gli interventi tecnici per cercare di risolvere il problema e ripristinare le funzionalità.