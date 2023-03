Caterina Fiocchetti racconta Rina Gatti con “Madonna“ al Torti

Al Teatro Torti di Bevagna, stasera alle 21, Caterina Fiocchetti nella foto) accompagnata al violoncello da Andrea Rellini, porta in scena “Madonna“, spettacolo tratto dai racconti della scrittrice contadina Rina Gatti, che sostituisce “Il gabbiano“ di Čechov diretto da Leonardo Lidi, previsto nella stessa data e annullato per motivi tecnici.

“Madonna“ è un affresco dell’Italia tra le due Guerre nel vivo dei mutamenti sociali, economici, costituzionali visti con gli occhi di una bambina che impara ad essere donna. Nnasce da un’indagine dell’autrice e attrice sulla vita delle donne umbre che hanno vissuto tra le due Guerre e diventa un viaggio tra le parole, i suoni e le immagini di Rina Gatti, definita da Arrigo Levi “la scrittrice contadina”, che grazie a una scrittura spontanea e terapeutica, riesce ad emanciparsi come donna e come individuo lasciando un punto di vista di alto interesse antropologico. I ricordi ingenui di una ragazzina nata nelle campagne dell’Umbria mondiale fanno strada a una donna che matura affrontando matrimonio e maternità in un momento storico decisivo.