Castello beffato da Pontevalleceppi

CITTÀ DI CASTELLO

1

PONTEVALLECEPPI

1

CITTÀ DI CASTELLO: Landi 6, Tugliani 6, Laurenzi 6, Russo 6,5, Fratini 6, Jusufi 6, Barbieri 6, Cano 6,5, Piselli 6,5 (25’ s.t. Malocaj 5,5), Osakwe 6,5, D’Alessandro Raffaele 5,5 (23’ s.t. Djabar 5). All. Mambrini 6

PONTEVALLECEPPI: Biscarini 6, Barbarossa 5,5 (1’ s.t. Buonavolontà 5,5), Silvestri 7, Giuliacci 6, Ravanelli 6, Ricci 6, Bazzarri 6, Bettiol 6,5, Retini 7, Dolcini 6 (13’ s.t. Confessore 6,5), Ligi 5,5 (1’ s.t. Paradisi 6). All. Polverini 6

Arbitro: Diletta Ciommei di Terni 6,5

Marcatori: 8’ p.t. Piselli, 41’ s.t. Confessore

CITTÀ DI CASTELLO - In vantaggio dopo pochi minuti, il Città di Castello si fa raggiungere nel finale dal Pontevalleceppi: termina dunque in parità la sfida-salvezza del Bernicchi. Passano appena 8’ e i tifernati vanno in gol: punizione di Cano, palla in area, Piselli trova il guizzo giusto ed insacca. La reazione degli ospiti è inconsistente: da segnalare solo al 23’ un tiro di Bettiol respinto da un avversario (proteste dei perugini che lamentano un tocco di braccio). Opportunità per il raddoppio dei locali al 39’: su punizione di Russo il pallone perviene a Barbieri, che da posizione favorevole colpisce debolmente e Biscarini para senza problemi. La ripresa si apre con una chance in contropiede (9’) per il Città di Castello vanificata da un fuorigioco di Piselli, quindi 3’ dopo arriva la prima conclusione nello specchio della porta degli ospiti (calcia Dolcini, facile per Landi), che al 17’ ci provano con un colpo di testa di Confessore che trova pronto il portiere. Il Pontevalleceppi spinge ora con decisione in avanti e va vicino al gol al 23’ con Buonavolontà che di piatto calcia incredibilmente a lato su cross da sinistra e al 38’ con Ricci che in diagonale non trova la porta. Al 41’ il Città di Castello non sfrutta un contropiede, ripartenza del Pontevalleceppi, Retini dribbla 3 avversari e mette al centro un pallone che Confessore non ha difficoltà a ribadire in rete.

Paolo Cocchieri