Castel Rigone ha il suo defibrillatore: lo ha donato la farmacia

PASSIGNANO – Un nuovo dispositivo di emergenza arriva a Castel Rigone. Si tratta di un defibrillatore che è stato donato dalla farmacia San Bartolomeo alla comunità della piccola frazione di Passignano. "Abbiamo formato persone del paese – spiegano i titolari della farmacia – all’utilizzo dell’apparecchiatura anche se essendo semiautomatico può e deve essere utilizzato da tutti in caso di emergenza. E’ una cosa molto importante in quanto è essenziale il primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare entro 57 minuti dal avvenuto malore. La presenza dello strumento sarà segnalata al 118 e con cartelli all’ingresso del paese". All’istallazione sono intervenuti il sindaco Sandro Pasquali, il consigliere comunale Francesco Carlani e alcuni componenti delle associazioni di Castel Rigone. Molte volte la presenza di questo dispositivo e di persone formate al suo utilizzo ha dimostrato di poter fare la differenza in caso di arresto cardiaco, si tratta della possibilità di poter salvare una vita umana in caso di patologie il cui esito dipende proprio dal tempo di intervento.