Castel del Piano, occhio alle multe Dal 15 marzo arrivano le telecamere

Il divieto di transito c’è da molto tempo in verità, adesso però chi "varcherà" quella linea senza essere autorizzato, si beccherà una multa salata da ben 83 euro. Multa che è una certezza dato che a controllare non ci sarà una pattuglia o il vigile di quartiere, ma gli occhi elettronici, le telecamere insomma, che non "sbagliano" un colpo e che sanzioneranno chiunque decida di oltrepassare il limite.

Accade a Castel del Piano, in particolare all’intersezione tra strada Pievaiola e via Strozzacapponi: si tratta dell’incrocio che si incontra sulla sinistra (per chi arriva da Santa Sabina o da San Sisto) diretto in paese, dove dal 15 marzo saranno attivati due varchi elettronici a controllo le corsie preferenziali riservate ai bus già istituite con una ordinanza che risale addirittura al 2019. Fino ad oggi non sono pochi coloro che si avventurano e percorrono le corsie preferenziali.

Come si vede dal disegno, infatti, chi deciderà di recarsi verso Castel del Piano da quell’incrocio sarà automaticamente sanzionato. Stesso discorso per chi decidesse di uscire dal paese, sempre percorrendo quel tratto di via Strozzacapponi: la multa sarà assicurata. Il Comune ricorda piuttosto che in deroga al divieto di transito, è consentito il passaggio nelle corsie preferenziali solo a una ristretta tipologia di veicoli: bus in servizio urbano ed extraurbano appunto, taxi, pubblico interesse e infine i veicoli diretti in via Oriana Fallaci provenienti da Castel del Piano, esclusivamente fino al raggiungimento di via Fallaci.