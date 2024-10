Caso-rifiuti, il cda di Sogepu: "L’obiettivo è tutelare la società"

Il caso rifiuti è finito al centro del consiglio d’amministrazione di Sogepu che si è riunito ieri. Dai soci è giunto il mandato unanime per "adottare ogni eventuale iniziativa a tutela della società in relazione all’evoluzione della vicenda giudiziaria che coinvolge Sogeco". Sogeco è l’azienda che gestisce i rifiuti nei comuni dell’Alta Umbria ed è formata dalla pubblica Sogepu col 49% di quote e dalla privata Ece con il 51%. Gli ex vertici di Sogeco (Cristian Goracci e Antonio Granieri) sono entrambi ai domiciliari nell’ambito di una complessa indagine condotta dalla Procura di Perugia per corruzione. Ieri l’assemblea dei soci di Sogepu, riunita nella sede di Città di Castello, ha visto la partecipazione degli amministratori dei comuni di Città di Castello, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone e San Giustino che hanno evidenziato come "la nomina della nuova governance di Sogepu, a partire dal giugno del 2023, abbia garantito il ‘self cleaning’ necessario a fare in modo che il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti sia oggi pienamente esercitato e che questa attività non risenta in alcun modo dell’indagine della magistratura". Per self cleaning si intendono le misure di autodisciplina o riorganizzazione interna tese ad evitare gli effetti dell’esito delle indagini sull’appalto in corso. A giugno infatti era stato nominato il nuovo Cda di Sogepu composto da Vittorio Betti presidente, affiancato da Marta Minciotti e Nicola Falcini. Operazioni di ‘pulizia’ anche all’interno di Sogeco con la recente nomina (avvenuta dopo la conclusione delle indagini) del nuovo amministratore unico: si tratta di una donna molto esperta in materia di rifiuti e nella gestione delle società pubbliche, la dottoressa Maria Luisa Santella. Una nomina che "risponde al medesimo obiettivo di garantire la regolare esecuzione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti". L’appalto è al sicuro, ma il caso sarà approfondito ancora la prossima settimana quando si svolgerà la commissione consiliare ‘Controllo e Garanzia’. L’appuntamento è per mercoledì 16, alle 17.30 nella residenza municipale di piazza Gabriotti per un nuovo confronto con il consiglio di amministrazione di Sogepu. All’ordine del giorno della seduta ci saranno la presentazione e l’illustrazione dei risultati di esercizio del bilancio 2023 dell’azienda e un approfondimento sulle questioni che riguardano investimenti, costi del personale, consulenze, sponsorizzazioni con riferimento ai bilanci degli anni che vanno dal 2020 al 2023.

Cristina Crisci