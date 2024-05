Caso-mercato settimanale. Il Comune ora ha deciso: "Ritornerà da martedì 14"

C’è una questione che va avanti da tempo e che ha dovuto sottostare a lavori, interventi e cantieri: il mercato settimanale. Già ad inizio 2024, dopo un incontro tenutosi lo scorso 5 dicembre a Palazzo Pretorio con tutti gli ambulanti, a causa dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri l’appuntamento era stato trasferito presso l’area del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano, dall’incrocio con via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Paruccini, location che aveva causato diverse polemiche a causa dell’importanza per il traffico delle vie coinvolte.

Poi c’era stato un periodo di pausa, terminato il 23 gennaio 2024, ma la situazione non si era calmata e anzi, molti ambulanti avevano deciso di non partecipare al mercato settimanale eugubino per la presenza in zona, in caso di maltempo, di fango e in genere di una situazione organizzativa non adeguata.

Si era dunque discusso riguardo una nuova soluzione, mai attuata, di uno spostamento presso il piazzale Martiri Umbri della Resistenza, così come si era pensato a corso Garibaldi, da via Dante a via della Repubblica, a Piazzale Frondizi e anche al parcheggio a pagamento in piazza 40 Martiri, che però erano impossibilitate a contenere i 104 operatori totali.

Il mercato cittadino era stato quindi soppresso a fine marzo, inizialmente per due sole settimane, che sono però diventate molte di più per una concatenazione di eventi, tra lavori e difficoltà di spazio.

Ora, tramite un comunicato, l’amministrazione ha divulgato le date in cui riprenderà il mercato e non solo: "Da martedì prossimo, 14 maggio, torna il mercato settimanale, che, stante i lavori in corso in Piazza 40 Martiri e nella zona di costruzione del nuovo terminal degli autobus, si svolgerà lungo via del Teatro Romano e nell’area parcheggio dell’Ex Seminario”. Inoltre, "il 17 maggio si terrà regolarmente anche la tradizionale fiera di Sant’Ubaldo, con i suoi oltre 200 banchi dislocati per le vie del centro storico. La fiera osserverà le stesse modalità, gli stessi orari (dalle 7,30 alle 20) e si terrà nei medesimi spazi occupati ogni anno".