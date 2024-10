Casi di salmonella nelle scuole. Sospesa l’attività delle mense e dei terminali di distribuzione

Casi di salmonella riscontrati nelle scuole del territorio - forse una ventina -, il Dipartimento di igiene alimentare dell’Asl ha sospeso l’ attività del centro cottura del Pascoli più i punti terminali delle scuole, dove il cibo viene sporzionato. Sono interessate: Infanzia Via Pascoli, Infanzia e Primaria Costano, Infanzia e Primaria XXV Aprile, Infanzia e Primaria Borgo, Primaria Don Bosco, Nido San Lorenzo. Rimangono esclusi dalla prescrizione il Nido di Via Pascoli e le Scuole di Ospedalicchio. Detto che le scuole sono aperte, il Comune, di concerto con le Cooperative che si occupano della cottura e della distribuzione dei pasti, ha provveduto, in via precauzionale, oltre alla sanificazione dei locali, a una modifica del menù consegnando ai bambini un pranzo al sacco. Per una vicenda che sta facendo discutere e preoccupare visto il coinvolgimento delle scuole e gli effetti che può avere in termini di disturbi e di contagio. "Ci è pervenuta la comunicazione ufficiale dell’Asl, indirizzata alle Cooperative - che nel mentre hanno provveduto a sostituire tutti gli addetti della catena di cottura e distribuzioni con altri operatori - e per conoscenza al sindaco, che dispone la sospensione delle attività di ristorazione collettiva della mensa scolastica e dei terminali di distribuzione, specificando le prescrizioni sanitarie da eseguire". Così il sindaco Erigo Pecci con Elisa Zocchetti assessora alle politiche scolastiche, che aggiungono: "Tali eventi si sono svolti in circa 3 giorni in cui tutti gli interessati hanno lavorato nella gestione di una situazione delicata, evitando di creare allarmismi comunicando con le famiglie, e garantendo comunque il servizio in forme e modalità che, come obiettivo primario, avevano la tutela della sicurezza e la salute dei bambini e delle famiglie".