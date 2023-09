Cascia, signora cade vicino all’Eremo di Santa Rita: portata via in elicottero

Cascia (Perugia), 24 settembre 2023 – La squadra dei vigili del fuoco di Valnerina è intervenuta nel comune di Cascia per soccorrere una signora di 53 anni caduta a ridosso dell'Eremo di Santa Rita procurandosi un trauma nella parte bassa della colonna vertebrale.

La donna è stata stabilizzata su una barella spinale e portata via in elicottero tramite verricello. Poi è stata trasportata nel vicino campo sportivo al di sotto dell'Eremo, è stata presa in carico dal 118 e infine portata all'ospedale di Terni.