“Casa Solidale“ a Largo Villa Glori

TERNI A Largo Villa Glori la “Casa Solidale“ di Umbria Energy, in collaborazione con il Comune. La struttura è per la prima volta a Terni per aprire le sue porte alle associazioni di volontariato del territorio, imprese e startup rivolte all’inclusione sociale. "C’è un nesso stretto tra il prestigioso premio Industria Felix, ricevuto da Umbria Energy nei giorni scorsi quale una delle 161 imprese italiane più performanti - così il presidente Carlo Befani e l’ad Laura Caparvi - e la cura del territorio in cui operiamo: sono due fattori che si integrano e si alimentano a vicenda".