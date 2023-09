“Casa Italia”: Terni e i suoi Simboli - La Cascata delle Marmore, l'Acciaieria, la Ternana e San Valentino

La Cascata delle Marmore (nella foto), l’Acciaieria, la Ternana e San Valentino nel filo conduttore di “Casa Italia“, la trasmissione della Rai rivolta agli italiani all’estero e che, in un servizio di Annalisa Gaudenzi trasmesso in mezzo mondo, ha racchiuso in pochi ma interessantissimi minuti le eccellenze storiche e contemporanee della città, insieme ai suoi indissolubili legami, come quelli con le Fere e il santo patrono. Partendo dalla Cascata della Marmore e dalla sua storia d’ingegneria idraulica, passando per l’utilizzo idroelettrico del bacino, quindi raccontando della Centrale di Galleto, Casa Italia ha centrato l’obiettivo su Arvedi Ast, lo stabilimento siderurgico che si appresta a celebrare centoquarant’anni di storia industriale. Il servizio è proseguito con il welfare aziendale, quindi con la cassa mutua dell’Acciaieria, una delle prime esperienze del genere in Italia, e con l’attuale Clt, per infine virare sulla Ternana Calcio e sul San Valentino. Il racconto di Terni è stato affidato al prefetto Giovanni Bruno, a Barbara Sabatini delle relazioni esterne di Ast, Stefano Cardinali, direttore dello stabilimento di Ast, infine il capitano della Ternana, Cesar Falletti, che per l’occasione ha indossato la terza maglia delle Fere, quella che riporta stilizzato il volto di San Valentino, santo dell’amore e protettore degli innamorati di tutto il mondo. Una bella vetrina per Terni e i suoi volti più noti. "Casa Italia – si legge su Rai.it – è il nuovo quotidiano preserale di Rai Italia per gli italiani nel mondo, condotto da Roberta Ammendola. Attualità, sport, cinema, moda, musica. Un ponte tra l’Italia e gli italiani all’estero e quanti nel mondo amano l’Italia e la sua grande ricchezza culturale, paesaggistica e produttiva".