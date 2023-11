Cartoncini sull’albero per i più piccoli

UMBERTIDE - Cartoncini colorati affidati all’albero dei diritti nel giardino antistante la scuola a rappresentare i diritti dei più piccoli. Sono stati gli studenti delle classi quarte della elementare "Garibaldi" ad appenderli ieri, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento dà il via ad "Una luce sui diritti", serie di iniziative organizzate da Unicef, Campus Da Vinci, primo circolo Garibaldi, secondo circolo Di Vittorio, Istituto comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga e Coop Asad. Ieri sono stati numerosi i momenti di riflessione: alla "Garibaldi"; le classi prime hanno visto il cortometraggio "Tutti abbiamo diritti" mentre i studenti delle terze sono hanno partecipato al laboratorio "La costituzione degli amici per la pelle". Altre iniziative hanno riguardato le elementari e metrdne delle frazioni.