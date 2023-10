Cartelli di protesta affissi all’esterno del liceo classico

ORVIETO Una protesta silenziosa attuata con cartelli affissi fuori dal liceo classico. E’quella che hanno attuato gli studenti del “Filippo Antonio Gualterio“ collocando decine di cartelli su Palazzo Clementini, sul portone d’ingresso e sui cornicioni delle finestre, che il personale della scuola ha prontamente rimosso. Al centro della polemica ci sarebbero i problemi relativi alla mancanza di spazi adeguati all’interno dell’edificio in cui le classi del liceo classico convivono con quelle delle ’scienze umane’. "Qui lo studente non è al centro della scuola" è il testo più ricorrente tra quelli esposti all’esterno dell’edificio, quasi si trattasse di una richiesta d’aiuto rivolta all’esterno. Già lo scorso anno si era sopperito alla mancanza di spazi attraverso lo spostamento delle lezioni nella sede di piazza Cahen del liceo artistico e la Provincia aveva annunciato un intervento su Palazzo Clementini per sopperire alle esigenze della scuola, ma a quanto pare il problema non è stato ancora risolto.