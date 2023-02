"Carnevale in piazza Matteotti" L’invito del Comune ai cittadini

"Chi vuol divertirsi, ridere e ballare tra tante maschere e costumi allegri, ma anche fare shopping, ha un appuntamento da non perdere nel centro storico di Città di Castello, dove domenica 19, a partire dalle 15, tornerà per la prima volta dopo la pandemia il Carnevale in piazza Matteotti, con tutti i negozi aperti e gli espositori dell’edizione mensile di Retrò in piazza Garibaldi". Il Comune invita così gli altotiberini al ritorno del Carnevale in piazza che coinvolgerà tutta la città, e che vede in prima linea amministrazione comunale e società rionali di San Giacomo, Casella, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio e la pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto. Saranno le associazioni a divenire protagoniste di tutte le attrazioni del pomeriggio. Insieme ai genitori, i bambini in maschera saranno accolti in piazza Matteotti da coriandoli, musica, animazione, truccabimbi e giochi, nella simpatica e goliardica cornice dei carri allegorici che torneranno nel centro storico: da Re Dodone, simbolo del Carnevale di Città di Castello che sarà portato in sfilata dalla società rionale Casella, all’allestimento a sorpresa della pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto.

Ragazzi e adulti potranno ballare in largo Gildoni, dove un deejay mixerà i dischi da una piattaforma area che sarà montata dalla pro loco di San Maiano Cinquemiglia e Cornetto. In concomitanza anche Retrò il mercatino vintage in una piazza Garibaldi che si annuncia ancora una volta strapiena di articoli per tutti i gusti.