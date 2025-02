Carnevale in città, arrivano i rinforzi. Tra sfilate, laboratori e coriandoli c’è anche l’ingresso del Bartoccio

"Quello che promuoviamo oggi è un grande contenitore, aperto anche a ulteriori aggiornamenti, che abbraccia le principali iniziative cittadine legate al carnevale, a partire da quelle più note al pubblico organizzate a San Sisto. Sulla scia della tradizione di questo quartiere, si inseriscono, infatti, anche gli eventi che animano altri territori e borghi. Abbiamo voluto presentarli in maniera unitaria per far apprezzare le varie declinazioni di un evento di punta che mobilita numerose associazioni e realtà offrendo momenti di spensieratezza, divertimento e socialità capaci di coinvolgere i più giovani e non solo". E’ il Carnevale di San Sisto spiegato dall’assessore Fabrizio Croce (spettacoli dal vivo). Dunque molto più di una sfilata e una allegra baldoria di maschere e coriandoli, ma una vera manifestazione che avvolge la città.

Due i momenti clou promossi dal Comune di Perugia. Il primo marzo, la Loggia dei Lanari ospiterà infatti lo Spazio Bambini (ore 14.30-19 “Io gioco ovunque. Istallazioni di giochi in legno”; ore 15-17.30 spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi; ore 16 spettacolo di marionette a cura di Tieffeu). Verso le 18, dopo l’ingresso trionfale del Bartoccio (che salirà sull’acropoli da Corso Cavour), sempre alla Loggia dei Lanari si svolgerà la premiazione della Gara di Bartocciate. E a proposito, Renzo Zuccherini fa notare: "Da 14 anni la nostra Società organizza le Giornate del Bartoccio cercando di ridare spazio a una figura che affonda le radici nella tradizione perugina".

Tornando al Carnevale di San Sisto, la giornata conclusiva del 4 marzo culmina con l’arrivo in centro dei carri allegorici Scuole in festa alle 10 e la sfilata in corso Vannucci alle 17. "Un appuntamento - aggiunge l’assessora Francesca la Tizi - che unisce tradizione, comunità e soprattutto il coinvolgimento delle nuove generazioni".

Quanto ai temi della sfilata, Intelligenza a confronto per Borgo Novo e viale San Sisto, Coco (Perugia 2), La Torre ha scelto Dragon Ball, Notre Dame de Paris (L’Toppo), Transformers (Cedro). Trenta quintali i coriandoli acquistati dall’organizzazione.

Silvia Angelici