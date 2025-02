Carnevale dei Ragazzi, già avviati i preparativi. Sono aperte le iscrizioni per la 63esima edizione

GUBBIO – Fervono già i preparativi in vista del Carnevale dei Ragazzi e il Centro della Gioventù guidato dal presidente Beniamino Rughi, per un’organizzazione ottimale dell’evento, invita la comunità eugubina a iscriversi numerosa. Alla manifestazione, che quest’anno si svolgerà domenica 2 marzo, possono partecipare maschere singole, gruppi mascherati e carri allegorici. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a sette giorni prima dell’evento, ma potrebbero essere accettati anche partecipanti last minute. Il Carnevale dei Ragazzi, che nel 2025 taglia il traguardo della 63esima edizione, è da sempre un appuntamento molto atteso e partecipato dalla popolazione eugubina, anche se negli ultimi anni ha registrato un calo, a causa della crisi demografica ed economica e anche di una tradizione che va purtroppo scemando.