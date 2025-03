“Carnevale dei ragazzi“ alla terza sfilata. Dopo il rinvio tornano i carri e le maschere

FOLIGNO Dopo lo stop della scorsa settimana, causa le condizioni merceologiche che mettevano a rischio il lavoro delle maestranze del Laboratorio dei Carri Allegorici “Fabrizio Biagetti“, oggi le vie di Sant’Eraclio torneranno ad animarsi con la terza ed ultima sfilata del Corso mascherato della 62esima edizione del Carnevale dei ragazzi. Protagoniste le sei imponenti creazioni allegoriche di cartapesta "Dall’Oriente col trattore", "Non aprite quel cancello", "La mia grossa grassa sanità privata", "I pirati", "Willy Wonka la fabbrica del divertimento" "Intelligenza Artificiale". Non mancheranno gli esuberanti e sgargianti gruppi mascherati che rappresenteranno l’anima della rassegna in quanto coinvolgeranno i turisti in un turbinio di stelle filanti e coriandoli. La colonna sonora sarà garantita dalla marching band “Sbandieratori e Musici Città di Foligno“.

Particolarmente attesa dai mastri cartapestai, ferraioli, artisti del polistirolo, pittori e dalle sarte artefici delle mascherate, la terza valutazione dei carri allegorici e delle maschere da parte dei giurati con la successiva premiazione con cui verrà assegnata la decima edizione del trofeo “Alfio Pace“.

Nella piazza antistante la Casa Castellana nell’antico fortilizio di pianura dei Trinci nel “Mercante dei sogni“ gli adulti e i bambini potranno godersi le esibizioni dei giocolieri, trampolieri e danza area dell’Academy Circus in una fiera del surreale dove si venderanno lacrime di coccodrillo, unghie di basilisco e aria di carnevale.

A partire dalle 19 si svolgerà "La Gabbia di Fuoco", lo spettacolo pirotecnico. Chi immortalerà con le foto la 62esima edizione del Carnevale dei ragazzi potrà quindi partecipare al concorso "Flash sul Carnevale – Racconta con uno scatto la magia della festa".