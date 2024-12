Caritas, nel 2024 più di 11mila interventi

Più di undicimila gli interventi effettuati dalla Caritas nel 2024. Di questo totale che ammonta precisamente a 11.194, 10.047 sono stati i pasti somministrati alle persone in difficoltà, 933 per sussidi alloggio (affittacamere, affitti, spese scolastiche, spese sanitarie, vestiti) e 214 attivazioni per l’Emporio della solidarietà, oltre all’accoglienza delle persone senza fissa dimora a San Giacomo, dove ci sono già 7 persone presenti.

Un anno dunque di grande lavoro, a fronte del quale la Caritas diocesana ha inoltrato al Comune una richiesta di contributo di 20mila euro che la Giunta comunale di Foligno ha deliberato nella seduta del 9 dicembre.

Un contributo straordinario "a sostegno delle spese sostenute per gli interventi di supporto economico di emergenza che l’organizzazione garantisce in favore dei nuclei familiari in situazioni di urgente bisogno, operando nell’interesse dell’intera collettività, anche in collaborazione con il servizio sociale professionale e in sinergia con i principi dell’amministrazione comunale".

"L’intervento del Comune di Foligno – si legge ancora nella delibera di Giunta – coordinato con quello della Caritas diocesana e le sue associazioni, si propone pertanto di offrire una risposta adeguata al problema della povertà e della povertà estrema e al contempo di promuovere e diffondere la pratica del lavoro di rete, in un’ottica di progettualità intersettoriale tra diverse aree di intervento, riconducibili a soggetti pubblici e privati della comunità cittadina".