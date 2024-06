Cardone-Cavazzi. Titolo regionale nel biliardo

CITTÀ DI CASTELLO – Prestigiosa affermazione per la coppia formata da Valerio Cardone e Nicola Cavazzi, che si è imposta nel campionato regionale tris a 2 mista di biliardo specialità boccette. Nella finalissima disputatasi nell’impianto dell’Asd Grifoni Perugia, i portacolori del C.S.B. Millefiori (espressione dell’omonimo bar) si sono imposti su Simone Proietti ed Andrea Fabiani della Bocciofila Trevani, al termine di un percorso che li aveva visti primeggiare nel girone eliminatorio per poi superare in semifinale la coppia assisiate Gnavolini-Donnini. "È una soddisfazione enorme - commenta Cavazzi - conquistare il mio primo titolo umbro e sono felicissimo di farlo insieme a Cardone, che per me rappresenta un autentico maestro. Ringrazio il C.S.B. Millefiori ed in particolare il presidente Gianluca Pietropaolo che, dopo la vittoria di Mattia Massetti, mette in bacheca un altro titolo umbro".

Paolo Cocchieri