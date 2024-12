Cardiopatia e assistenza. Grande festa dell’Anaca

GUALDO TADINO Oltre cento persone hanno partecipato alla festa degli auguri dell’Anaca, l’Associazione per la nuova assistenza ai cardiopatici del Centro di prevenzione e cura attivo da decenni, nell’ex ospedale Calai e nella sede Usl. Il presidente professor Carlo Crocetti e i suoi collaboratori hanno accolto con grande calore gli ospiti, tra cui il sindaco Massimiliano Presciutti, gli assessori Jada Commodi e Giorgio Locchi, i medici della cardiologia di Branca, Silvia Martinelli, responsabile del Centro di riabilitazione cardiovascolare, Euro Antonio Capponi, primario, Marco Cardile, Fabrizio Pagnotta, la dirigente del servizio dell’area riabilitativa, Roberta Giacomini, gli operatori sanitari della sede, Giuliana Castellani, Angela Goracci, i fisioterapisti Fabrizio Berettoni e Andrea Bellucci, gli ex presidenti Anaca, Leandro Brunelli e Giovanni Santilli. Ricordati alcuni dei servizi a favore della comunità sull’utilizzo del defibrillatore in vista della “Gualdo protetta“ e della riabilitazione cardiovascolare del territorio. Soddisfazione è stata espressa per la crescita costante del numero degli iscritti all’associazione, oltre 500.

Alberto Cecconi