Carabinieri in chiesa contro le truffe

UMBERTIDE – Carabinieri in chiesa per informare gli anziani sulle truffe, dopo San Giustino anche Umbertide. Proprio nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e informazione promosse dall’Arma per contrastare le truffe agli anziani il comandante della stazione umbertidese Cesare Rampazzi Minella, al termine della Santa Messa, ha tenuto un incontro informativo alla Chiesa del Collegiata. All’incontro hanno partecipato più di 50 persone e si è parlato in particolare delle truffe poste in essere con il sistema "del finto incidente", fenomeni che negli ultimi temi. Illustrati consigli che "risultano utili ed efficaci per difendersi dalle insidie attuate da veri e propri professionisti delle truffe". Nel dettaglio i militari hanno posto l’attenzione sul diffidare dalle finte "autorità" come carabinieri, poliziotti o avvocati che utilizzano il sistema telefonico per comunicare possibili disgrazie o incidenti riguardanti i familiari…