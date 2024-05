Carabinieri forestali tra gli studenti

TODI – La scuola di agraria di Todi “Ciuffelli – Einaudi”, in collaborazione con il Comune e con i Lions della città tuderte, in occasione della manifestazione “Todi Fiorita”, hanno organizzato con i Carabinieri Forestali un’attività didattica per le quarte e le quinte classi nella sede dell’Istituto. Un’occasione per diffondere un messaggio sulla cultura della legalità e della sostenibilità ambientale nelle nuove generazioni, a cominciare proprio dagli studenti. Presenti all’evento il dirigente scolastico dell’istituto, Venusia Pascucci, il presidente del Consiglio Comunale di Todi, Giorgio Tenneroni, il presidente dei Lions di Todi Giovanni Dominici e l’ambasciatore Raffaele de Lutio, presidente Regionale del Fondo per l’Ambiente Italiano – che ha raccontato ai ragazzi le attività del FAI nella tutela del territorio e dell’ambiente in Umbria, con particolare riferimento al bosco di San Francesco.

Mauro Gramaccia, referente per il Servizio di salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario – ha invece parlato dell’attività del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria ed in particolare del servizio di salvaguardia della biodiversità.Oltre ai Carabinieri di Todi, è intervenuto all’incontro il comandante del Raggruppamento Carabinieri per la tutela della biodiversità, il generale Antonio Danilo Mostacchi, che ha illustrato ai ragazzi le problematiche inerenti la tutela del patrimonio forestale e naturalistico.

Grande è stato l’interesse e l’entusiasmo con cui gli studenti hanno accolto i relatori, partecipando attivamente con domande e interventi, sottolineando l’attenzioni delle giovani generazioni alle tematiche ambientali.

Che in una scuola come l’Istituto Agrario sono particolarmnente rilevanti.