Carabinieri dell'Umbria al servizio della 53ma Mostra Nazionale del Cavallo

CITTA’ DI CASTELLO – Gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri metteranno la propria professionalità e la propria esperienza al servizio della 53ma Mostra Nazionale del Cavallo, per rafforzare la mobilitazione contro la violenza sulle donne e il bullismo di cui Città di Castello sarà protagonista questo fine settimana, sabato 9 e domenica 10 settembre, alle ore 21 con il gala equestre in programma nell’anfiteatro del parco Langer (Ansa del Tevere). Sotto l’egida del Comando Legione Carabinieri Umbria, i militari della Compagnia di Città di Castello agli ordini del comandante Giovanni Palermo parteciperanno alla rassegna equestre con l’allestimento di uno stand informativo che, grazie al coordinamento e alla presenza diretta del comandante della stazione tifernate, luogotenente carica speciale Fabrizio Capalti, dalle ore 8 alle ore 20 offrirà per due giorni la possibilità di entrare in contatto con i tutori della legge impegnati in prima linea nel contrasto della violenza di genere, del bullismo e anche del cyberbullismo, che minaccia soprattutto i giovanissimi utenti delle piattaforme social. Con l’ausilio di video e depliant, i Carabinieri tifernati sensibilizzeranno i visitatori sulle normative vigenti e sui rischi di fenomeni resi drammaticamente attuali dagli efferati episodi di cronaca. Attraverso le donne in divisa dell’Arma si cercherà di favorire l’incontro con il pubblico femminile, maggiormente esposto a violenze fisiche e psicologiche. "La partecipazione dell’Arma dei Carabinieri ci onora e ci inorgoglisce – spiega il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini – perché testimonia l’importanza del sostegno che la nostra manifestazione può offrire a supporto dell’azione a tutela della sicurezza".