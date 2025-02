"Cara Perugia, sei la nostra magia". La Bartoccini innamorata della città

"Mia bellissima Perugia, mi acceleri il cuore e profumi di famiglia". "Cara Perugia, mi hai accolta da bambina, mi hai fatta crescere e ogni giorni mi hai fatta innamorare". E ancora: "Ricordati di avere sempre la testa fredda ma il cuore caldo". Sono solo alcuni dei messaggi di amore che le ragazze della Bartoccini hanno voluto dedicare alla città nel giorno di San Valentino. Messaggi di sentimento e amicizia, che la società di pallavolo del presidente Antonio Bartoccini - impegnata nella massima serie di volley - ha pubblicato sul gruppo Facebook con tanto di fotografie delle campionesse, subito dopo l’importantissima vittoria di metà settimana ottenuta per 3 a 1 nello scontro salvezza contro il Bisonte Firenze.

Un successo meritato per le ragazze allenate da coach Andrea Giovi, che fa guardare con fiducia alla sfida di domani in trasferta nella capitale nella tana della Smi Roma Volley. Ma ieri - nel giorno più romantico per tutti gli innamorati - le Black Angels hanno aperto il cuore verso la città e i suoi tifosi, con una bella iniziativa. "Cara Perugia… le nostre ragazze hanno qualcosa da dirti - scrive il club sui social - San Valentino è il giorno in cui celebriamo l’amore in tutte le sue forme, proprio come la magia che Perugia sa donare a chi la vive. Buon San Valentino a tutti, dalla nostra città al cuore di chi la ama". Grazie ragazze.

Daniele Cervino[email protected]