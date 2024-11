Capriolo ferito resta incastrato in un cunicolo, salvato dai vigli del fuoco

Perugia, 23 novembre 2024 - Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, per il salvataggio di un capriolo. L'intervento della squadra giunta in soccorso dell'animale è avvenuto quando erano le ore 9. Nello specifico, la squadra dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago è intervenuta sulla SS 599, in località Sant'Arcangelo, per il recupero di un capriolo che era rimasto incastrato in un cunicolo.

Il salvataggio del capriolo ferito (Vigili del fuoco)

L'animale era rimasto anche ferito e non riusciva più a uscire dal cunicolo, non aveva le forze per liberarsi da solo. Provvidenziale è stato dunque l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato salvandogli la vita. Una volta libero e in salvo, l'animale è stato quindi affidato alle cure del personale di Wild Umbria.