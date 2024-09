Capolinea dei pullman. Arrivate anche le sedute

PERUGIA – Finalmente al terminal bus di Fontivegge sono arrivate le panchine per far sedere i viaggiatori. Sono dei parallelepipedi rossi che ben si addicono al resto della struttura e in linea con i colori della galleria di archi, che arriva fino a piazza Vittorio Veneto. Come si ricorderà il cantiere avviato alla Stazione dalla precedente Giunta comunale aveva innescato diverse polemiche e spaccato i cittadini tra favorevoli e contrari ad un’operazione così impattante, anche se esteticamente valida.Tra le critiche mosse "i tempi lumaca del cantiere che ha trasformato la zona in un’area caotica e disordinata e priva di continuità".

Ma qualche passo avanti - tra reticolati, transenne, barriere piccole e grandi - si sta facendo. Come detto, sono arrivate le sedute, mentre si ricomincia a lavorare anche al parcheggio dell’ex Scalo Merci, con l’immobile interessato da un grande progetto di riqualificazione. Intanto, tra cantieri avviati e tante idee in progress, l’urbanista Mauro Monella dice la sua: "È tempo di restituire dignità a Piazza Vittorio Veneto: connettiamola a Piazza del Bacio, liberiamola dal traffico automobilistico, facciamo diventare via Mario Angeloni il Corso Vannucci del centro storico di Fontivegge e valorizziamo le tre fontane, patrimonio storico e artistico della città. Spazi pubblici più vivibili e accoglienti per tutti!".

Il dibattito su uno dei quartieri di snodo di Perugia è dunque aperto e proseguirà il 25 ottobre in occasione dell’incontro organizzato dall’associazione Progetto Fontivegge al quale è invitata anche la sindaca Vittoria Ferdinandi.

Silvia Angelici