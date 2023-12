Capodanno in piazza. La musica già dalle 18

CITTÀ DI CASTELLO – Fervono i preparativi in vista della notte di San Silvestro quando sarà festa nel centro storico tifernate con il ritorno del "Capodanno in piazza", una lunga serata che inizierà con l’aperitivo e si concluderà nelle prime ore del 2024. Mai come quest’anno l’invito del Comune ai tifernati e ai turisti sarà quello di scegliere il cuore della città e i suoi locali per stare in compagnia e divertirsi, con una nuova formula pensata insieme al Consorzio Pro Centro che, nel segno della musica, accompagnerà dall’aperitivo in avanti per poi, farà ballare fino a tardi tra i monumenti simbolo della storia, dell’arte e della cultura del territorio. Domenica 31 dicembre si partirà, infatti, alle ore 18 (fino alle 21) con tre dj set in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, che daranno ritmo e allegria agli incontri e ai brindisi in centro, sulle note di Luca Tognelli, alias "Dj Nos", Gianluca Zentile "Dj Gianlu" e "Jesmin" Ranasingaghe.

Subito dopo il cenone, dalle ore 23.45, arriveranno i musicisti dell’orchestra ’L’Alternativa’ capitanati da Doriano Cangi, che suoneranno fino al fatidico conto alla rovescia di mezzanotte per poi far ballare tutti nelle prime ore del 2024. I brani più famosi trascineranno grandi e piccini in una spensierata e allegra festa, che saluterà nel segno dei sorrisi e del buonumore l’arrivo del nuovo anno.

"Un evento pensato per riunirci tutti nel centro storico della nostra città, con l’idea di una comunità che torna a incontrarsi per la festa più attesa dell’anno e a condividere i migliori auspici per il 2024", sottolinea l’assessore al Letizia Guerri, che ringrazia l’Alternativa e i deejay protagonisti dell’iniziativa che riapre il centro storico alla notte di San Silvestro.