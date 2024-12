’Capodanno in Centro’. Ritorno in piazza Matteotti con l’Alternativa sul palco

Piazze in festa per la notte più lunga dell’anno. Nel centro storico di Città di Castello e in quello di Umbertide fervono i preparativi per San Silvestro. Partiamo dal capoluogo tifernate dove in piazza Matteotti torna il "Capodanno in centro", dalle ore 23.45 di martedì 31 dicembre sotto l’albero va in scena la festa più attesa dell’anno, con la musica dell’orchestra l’Alternativa che accompagnerà il conto alla rovescia verso il 2025. Musica fino alle 3 del mattino, con la colonna sonora dei musicisti capitanati da Doriano Cangi per una spensierata e allegra nottata. "Città di Castello vivrà ancora una volta la festa che fa incontrare e divertire tutta la comunità nel segno dei migliori auspici per l’anno nuovo, il momento di condivisione a cui ormai siamo legati e che è divenuto una delle tradizioni più belle e amate dai tifernati, dove esserci è veramente importante", precisa l’amministrazione comunale. Il Comune organizza l’evento anche quest’anno in collaborazione con il Consorzio Pro Centro e l’associazionismo cittadino nell’ambito del cartellone di "Natale in città". La sera di San Silvestro si rinnoverà dunque un appuntamento che nel capoluogo tifernate va avanti dal 1999.

Anche Umbertide si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con un evento in Piazza Matteotti, organizzato dalla Pro Loco Pierantonio. Il centro storico si animerà grazie a un programma che unisce musica dal vivo e momenti di socialità, offrendo ai residenti e turisti un’occasione unica per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. La serata sarà impreziosita dall’esibizione della band umbertidese Ubi Maior, che salirà sul palco a partire dalle ore 23 del 31 dicembre. "Come amministrazione, siamo lieti di sostenere un’iniziativa che valorizza il nostro centro storico e rafforza il senso di comunità tra cittadini" dice il sindaco Luca Carizia al quale fa eco la vice Annalisa Mierla che aggiunge: "Un ringraziamento speciale al gruppo musicale Ubi Maior, alla Pro Loco di Pierantonio, al comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia e a tutto il reparto manutenzioni esterne, che hanno contribuito alla realizzazione del tradizionale Capodanno in Piazza". Con questo appuntamento, il comune di Umbertide rinnova il suo impegno nel promuovere iniziative che "rappresentano un’opportunità di aggregazione e valorizzazione del territorio".