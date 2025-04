"Capanne, serve un parcheggio". Ma sul progetto il Comune frena

"La cessione del terreno a Capanne non è elemento sufficiente per la realizzazione del parcheggio che, al massimo, potrebbe ospitare 10-12 posti auto non essendo un’area estesa. Va fatta quindi una stima economica dei lavori che sarebbero necessari per completare l’opera. Al momento la stessa non risulta programmata". E’ la posizione dell’amministrazione sulla vicenda sollevata dal consigliere comunale Riccardo Mencaglia (FdI) sulla valutazione della realizzazione di un parcheggio pubblico a Capanne, appunto. L’assessore Francesco Zuccherini ha parlato di prescrizione particolare nel Piano regolatore su questa vicenda. "In effetti – ha detto – la cessione del terreno al patrimonio comunale si è conclusa nel momento in cui è stato rilasciato il permesso a costruire nel 2019. Da lì non è partita all’interno dell’Amministrazione nessuna previsione tecnica o progettuale volta alla realizzazione di questo “piccolo” parcheggio. Nè sono pervenute richieste volte a dar corso al progetto o alla fattibilità dell’opera".

L’assessore ha comunque garantito che verrà presa in considerazione la proposta contenuta nell’odg ove sussistano utilità e fattibilità economica. In replica Mencaglia ha confermato l’importanza dell’opera al fine di fornire ai residenti un luogo per parcheggio al posto di quelli attuali inadeguati.