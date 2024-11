Canzone perugina, dieci finalisti sul palco. Sfide a tutta voce tra artisti locali

Si prevede il pienone oggi alla Notari (ore 17) per la Festa della Canzone Perugina, la gara canora alla sua terza edizione. A condurre l’evento, Graziano Vinti, l’attore che in questi anni ha impersonato la maschera del Bartoccio nel carnevale perugino e in vari spettacoli teatrali. Sono state ammesse dieci canzoni, di cui saranno esecutori ed esecutrici Roberto Cecchetti, Fernanda Cipriani, Fausto Pelliccia e il Male minore, Leonardo Tassini e i Paltò, Antonella Falteri, Stefano Visconti, Luca Santi, Francesca Lisetto, Sandro Chiappori, Roco con la Nuova Brigata Pretolana. Alla Festa sono stati invitati anche dei personaggi dello spettacolo e della cultura. Si conferma la giuria che è composta da Francesca Silvestri direttrice editoriale delle “Edizioni Ali&no”, Franco Prevignano fotografo creativo, Luigi Foglietti giornalista, Valeria Puletti musicista, Leonardo Malà scrittore, Marina Vergoni educatrice. Dopo l’esecuzione delle canzoni, il pubblico e la Giuria esprimeranno le loro preferenze: così si giungerà alla proclamazione dei primi tre classificati, ai quali andrà, come riconoscimento, un disco disegnato dall’artista Claudio Ferracci.