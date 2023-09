Cantina Todini La star è il libro di Simone Perotti

TODI – La Cantina Todini ha aperto le sue porte per uno special event. Sponsor principale del Todi Festival appena concluso, lo spazio ha fatto da cornice alla presentazione del libro ’Il quoziente umano’ di Simone Perotti, alla presenza di tanti ospiti, introdotti dalla padrona di casa Luisa Todini. Al suo fianco Alberto Luca Recchi, compagno di Luisa ed esploratore del mare, alla cui vita il libro di Perotti si ispira. Al centro della pubblicazione, infatti, c’è proprio il mare con i suoi misteri, il fil rouge che unisce la vita dell’autore a quella di Recchi: entrambi, a un certo punto della loro vita, hanno deciso di intraprendere nuove avventure. Il primo, nel 2007, ha lasciato la carriera nel mondo dell’editoria per diventare scrittore e marinaio a tempo pieno; Recchi, da oltre trent’anni, racconta con immagini e storie la vita degli oceani. "Ho conosciuto Simone nel 2018 in Sardegna – ha detto Recchi – in occasione del Premio letterario ’Costa Smeralda’. Ero il presidente di giuria, lui il vincitore. Ci siamo raccontati le nostre vite e abbiamo scoperto di avere qualcosa in comune. Ma io non ho lasciato niente. ‘Alberto’ continua ad essere l’imprenditore- finanziere e ‘Luca’ l’uomo di mare. Ho lasciato vivere entrambe le identità, ma è stata una lacerazione profonda. Ero spesso scalzo, e un attimo dopo a Londra a cercare finanziamenti: avevo male ai piedi, ma soprattutto all’animo". Una lacerazione che diventa il tema del libro edito da Mondadori nel 2023. "Sono un ‘rigattiere’ – aggiunge l’autore, presente in videoconferenza – ‘prendo’ quello che trovo più interessante nel corso dei miei incontri, colloqui e letture". A leggere un passo l’attrice Giuliana Lojodice, protagonista del film diretto da Alessio Di Cosimo e girato a Todi, "L’età giusta". All’incontro visione in anteprima del trailer del film.

Susi Felceti