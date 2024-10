"Cantieri per riqualificare"

Se è vero che i problemi di sicurezza sono legati anche al decoro urbano e alla concezione degli spazi, intervenendo sul tema, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini ha parlato delle opere programmate per Fontivegge e delle iniziative per ridare un aspetto dignitoso alla “porta d’accesso“ della città. Non saranno cantieri faraonici, ma comunque serviranno a dare un segnale ben preciso e a ripristinare un progetto di massima sul quartiere. Zuccherini ha chiarito che il degrado fisico degli spazi contribuisce a peggiorare le condizioni sociali, e in aree come Fontivegge questo problema si acuisce. "Tra sottopassi, anfratti, mega palazzoni con scalinate buie e deserte – fanno notare gli abitanti – non è facile avere un controllo del territorio".

"Per contrastare tali dinamiche – risponde Zuccherini – il Comune ha pianificato il completamento di interventi per rendere più sicura e accessibile la stazione di Perugia. A breve concluderemo il metropark in prossimità di piazza Vittorio Veneto: questo per agevolare l’accesso e migliorare i collegamenti del quartiere. Saranno inoltre realizzati attraversamenti pedonali sopraelevati e illuminati per incrementare la sicurezza stradale, aumenteremo i marciapiedi, in prossimità della farmacia e di tutta l’area. Tra le altre iniziative, è prevista la ristrutturazione della piazza e l’installazione di ascensori per rendere accessibili i binari ai passeggeri con mobilità ridotta. Andremo poi a concludere la parte esterna della Stazione aggiungendo opere non previste da Fs. Poi, grazie ai fondi Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche), interverremo sulla viabilità da via Mario Angeloni alla Stazione e al parco Pescaia. Sempre con il Peba arriveremo fino alla parte universitaria. Cantieri anche in via del Macello con rifacimento di via Simpatica e via Luisa Spagnoli".

