Cantieri aperti a Selci. Lavori per 6,5 milioni

SAN GIUSTINO – Ha preso il via il cantiere nelle ex scuole di piazza Vittorio Veneto a Selci, attualmente sede di varie associazioni. Si tratta dell’opera prevista all’interno dell’importante progetto denominato Pinqua "Alta Umbria 2023 – Strategie di rigenerazione" finanziato all’interno dei fondi del Pnrr e che vede come soggetto attuatore Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria. Gli interventi che ricadranno nel territorio sangiustinese riguarderanno anche quelle di Corposano, gli ex magazzini comunali di via degli Alfieri a San Giustino e i camminamenti ciclo-pedonali che da piazza della stazione si snodano verso e oltre il polo scolastico di Selci Lama. Il progetto per circa 6 milioni 500 mila euro – di cui 650 mila cofinanziato da risorse di bilancio comunale e la restante parte da fondi Pnrr – ha come obiettivo il recupero di beni pubblici, oggi in gran parte in disuso e la creazione di edilizia residenziale sociale, oltre a spazi per il potenziamento della socialità. Al termine dei lavori saranno realizzati 15 alloggi di edilizia residenziale sociale, di varie metrature, che resteranno di proprietà del Comune di San Giustino, oltre al recupero di importanti spazi ricreativi. Le opere del lotto 1 del "PInqua San Giustino" erano state affidate con procedura di appalto integrato all’impresa R.A. Costruzioni di Collazzone. Il completamento delle opere nel mese di gennaio 2026 mentre la piena funzionalità degli immobili è prevista entro marzo 2026. Per gli ex magazzini comunali si procederà alla demolizione degli edifici esistenti e alla realizzazione di nuovo edifici residenziale plurifamiliare con 12 alloggi. Nella ex scuola a Corposano: parziale cambio d’uso per la realizzazione di due alloggi mentre per la ex scuola di Selci un alloggio sociale e uno spazio per la scuola di musica della Giabbanelli Filarmonica Selci.