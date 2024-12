Cantieri al cimitero nuovo. Riaprirà anche la chiesa

TODI – Sono terminati i lavori di ristrutturazione su una delle palazzine che ospitano i loculi del Cimitero Nuovo. La riconsegna del cosiddetto "Blocco I", è avvenuta alcuni giorni fa, al termine degli interventi di consolidamento e ristrutturazione dell’edificio di cui sono stati ripristinati i solai, rifatta l’impermeabilizzazione, il manto di copertura, le pavimentazioni e le tinteggiature, realizzando anche un nuovo sistema di deflusso delle acque piovane.

Con l’occasione, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri e dell’architetto Alessandro Comodini, coordinatore del cantiere, è stato fatto il punto sui lavori in corso. Nell’adiacente "Blocco L" gli stessi interventi sono ormai in fase di ultimazione; nel "Blocco M" e nel "Gruppo G", ovvero quello laterale che costeggia uno dei muri di cinta del cimitero, è invece in corso la realizzazione delle sottofondazioni e i lavori di impermeabilizzazione, opere fondamentali per rimediare ai dissesti registrati dagli edifici realizzati negli anni Settanta.

"Si interverrà anche sulla chiesa del cimitero al fine di permettere la sua riapertura – spiega l’assessore Primieri – con la restituzione, entro l’inizio della primavera, dell’intero Cimitero Nuovo ad un livello di sicurezza e decoro atteso da decenni. Sono inoltre previsti e in parte già eseguiti anche alcuni piccoli ammodernamenti, ad esempio l’installazione di nuove fontanelle, dando riscontro alle richieste dell’utenza".

Terminati gli interventi, (per un investimento di 700 mila euro), la stessa ditta si sposterà presso il Cimitero Vecchio per dare corso, all’interno dello stesso appalto, a lavori di ristrutturazione per altri 150 mila euro.

S.F.